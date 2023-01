“Eu não precisava ter beijado ele. Logo na primeira festa?”, dispara Fred Nicácio

Médico voltou a falar sobre o beijo em Gabriel Santana na primeira festa do BBB 23

Não passou? Fred Nicácio está preso no quarto secreto com Marília e não deixou de lembrar do beijo em Gabriel Santana. O médico tornou a dizer que se arrependeu de ter dado o beijo, apontando que foi rápido demais.

“Fiquei muito confuso em relação a isso. Eu não precisava ter beijado ele. Logo na primeira festa? Com uma sequência desses babados todos”, disse ele.

Fred ainda dá detalhes do que pensa sobre o ator. “Agora não adianta chorar pelo leite derramado, né? E assim, é um menino tão doce, tão amável, tão fofo, tão do bem”, finalizou.