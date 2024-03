“Eu não estou infernizando ninguém, tem alguém infernizando a minha vida e eu estou abalada”, dispara Luana Piovani

Luana Piovani contou que está com sua saúde mental abalada e está lidando com os problemas de forma medicamentosa. A atriz esteve no tribunal de Portugal essa semana e prometeu não levar nem a poeira de lá, acontece que no desenrolar da história ela falou que está abalada com alguém infernizando a sua vida e expondo algo que aconteceu com ela.

“Eu não estou infernizando ninguém, estou tendo uma reação. Tem alguém infernizando a minha vida. Eu estou à base de remédios desde ontem e estou com a minha saúde mental abalada, então tem alguém infernizando a minha vida e estou expondo algo que está acontecendo comigo”, disse ela.

Piovani ainda pediu para que as pessoas parem de falar que ela persegue Pedro Scooby. “É que nem aquela história de ‘dedo podre’ ou ‘escolheu mal o pai do seu filho'”.

“Não falem isso, não é dar força. Não tem essa de escolheu mal. A pessoa escolhe sacanear a mãe dos filhos, desestabilizar a mãe dos filhos e aí você diz que a gente escolheu mal? Ele que não está se atentando à missão dele”, finalizou Luana.