“Eu não estou grávida de Neymar”, afirma Jamili Lima

Em vídeo, a influenciadora deixa claro que nem conhece o jogador de futebol pessoalmente.

Amores, após viralizar na internet um comentário onde a influenciadora Jamili Lima deixava a entender que o jogador de futebol Neymar terá outro filho, em breve, onde muitos entenderam que ela estava grávida do camisa 10 da seleção brasileira, ela utilizou as suas redes sociais para se pronunciar sobre o assunto.

“Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter…”, comentou o perfil da influenciadora.

Contudo, em vídeo, Jamili nega que tenha qualquer tipo de envolvimento com Neymar e culpa sua equipe de ter feito o comentário na foto de Mavie, a filha do jogador com a também influenciadora Bruna Biancardi.

“Foi um comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe, em tom de brincadeira devido ao cruzeiro, sei lá…Eu não estou grávida de Neymar, aliás, nem o conheço, não tenho nenhum tipo de contato, nunca o vi pessoalmente”, declarou Jamili.