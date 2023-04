“Eu não conseguia andar, queria que fosse menor”, dispara Meghan Trainor sobre dote do marido

Cantora é casada com a estrela da franquia de filmes de sucesso ‘Pequenos Espiões’ e não deixou de dar detalhes sobre a relação quente dos dois em entrevista ao “Workin’ On Motherhood”

Chama o bombeiro, porque essa aqui é para esquentar qualquer um! Meghan Trainor esteve no podcast “Workin’ On Motherhood” e não deixou de dar detalhes sobre a hora H com o seu marido, Daryl Sabara. A loira disse que ele é bem dotado e que sente até uma sensação de queimação quando eles fazem sexo. Meghan ainda disse que gostaria que fosse menor.

“Meu marido é um cara grande. Ao ponto em que eu pergunto: ‘Tá tudo dentro?’. E ele fala: ‘Só a ponta’. Eu fico tipo: ‘Eu não consigo mais’. Eu não sei como consertar isso […] Eu queria conseguir fazer com que o Daryl fosse menor”, disse.

O incômodo foi diagnosticado como vaginismo, e a cantora revelou que após a relação, não conseguia caminhar. “Daryl foi trabalhar no dia seguinte e eu não conseguia andar”, declarou.