“Eu não concordo com a “normalidade” da exposição de coisas tão íntimas”, dispara Evelyn Regly sobre Farofa

Influenciadora foi questionada sobre o seu convite para a Farofa da Gkay e ela soltou o verbo

Pai amado! Evelyn Regly colocou a boca no trombone e deu sua opinião sincera sobre a festa de Gkay, Farofa. A influenciadora contou que eu não foi convidada e não iria nem que fosse, dizendo ainda que não acha normal normalizar algo tão íntimo como o que é exposto no aniversário da influenciadora.

“Gente, tem 800 perguntas sobre a Farofa. Eu entendo que é o assunto do momento, a festa virou um grande evento, super organizado e tal. Mas eu acompanho o que eu me identifico e realmente condiz com os meus princípios”, disse.

E não parou por aí: “Não, não fui convidada. Não, não iria mesmo que fosse. Não, não iria nem mesmo com o Diego. Não, eu não concordo com a “normalidade” da exposição de coisas tão íntimas. E ninguém precisa concordar comigo!”, contou.