“Eu me senti invadida”, desabafa Nicole Louise

Influenciadora teve seu biquíni desamarrado por Tirulipa em dinâmica da Farofa da Gkay

Depois de todo o bafafá que virou na Farofa da Gkay e a expulsão de Tirulipa do evento, Nicole Louise usou as redes sociais para falar sobre o caso. A influenciadora disse que se sentiu invadida depois de ter o seu biquíni desamarrado pelo humorista em uma dinâmica que imitava a banheira do Gugu.

“Eu estou muito indignada. Estou mal com o que aconteceu. Eu me senti invadida, isso é assédio. Ele fez isso com outras mulheres também”, disse ela.

Vale ressaltar que não só Nicole teve o seu biquíni desamarrado, como outras mulheres que participavam da brincadeira.

Em nota, o perfil oficial da Farofa contou que repudia o comportamento de Tiru e ainda disse que jamais vai apoiar qualquer atitude desrespeitosa às mulheres ou outras pessoas no local.