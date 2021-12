“Eu Ligava todos os dias pra Marilda da Manchete para ser atriz!” Confessa Déborah Secco

A atriz Déborah Secco esteve no Programa do Canal Viva, “Crianças que Amamos” e contou que ligava na Machete todos os dias.

A atriz participou do programa “As Crianças que Amamos” do Canal Viva e contou sua história na arte e como começou cedo a carreira.

Pra uma menina, numa brincadeira de “Adedanha”, falar o nome de uma atriz que começasse com D e ela citar o próprio nome, Déborah Secco, eu figo a vocês que a realidade não poderia ser outra!

Déborah participou do programa “As Crianças que Amamos” do canal Viva (amo este canal) e por lá contou suas peripécias infantis na busca pelo estrelado e a vontade de ser quem é hoje em dia. Fofo não?

Leia também 10 motivos que fazem de Pedro Scooby o próximo vencedor do BBB

Foto: Reprodução

A atriz contou um fato inusitado de sua infância: “Com sete, oito anos, eu comecei uma caminhada solitária de ligar para as televisões e dizer que eu era atriz e queria ser contratada. Eu comecei ligando para os telefones que a Xuxa dava na Tv Globo e que a Angélica dava na Manchete. O da Xuxa caía sempre numa caixa postal e o da Angélica caía na recepção da Manchete e todo dia eu falava com a recepcionista… depois de um ano ligando, ela me transferiu pra Marilda, que era produtora de elenco da Manchete…

Foto: Reprodução

Marilda pedia para Déborah chamar sua mãe e a atriz negava dizendo que a mãe não sabia dos telefonemas, mesmo assim a produtora insistiu com a Déborah e conseguiu para ela um teste de Tv.

A atriz ainda conta que passou apuros nesta época porque seus pais não tinham conhecimento algum sobre a vida de artista e quem a ajudou nestas questão foi Frida, produtora de elenco da Globo. A partir daí os trabalhos começaram a surgir e hoje ele é uma das maiores atrizes de novelas da atualidade.

Foto: Reprodução

Será que Déborah assistiu muito os programas da Xuxa em que a apresentadora falava: “Querer, poder, conseguir!” Parece que sim viu meus amores!