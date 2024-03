“Eu lá só mulher que fazer unha francesinha!”, exclama Alcione na manicure

Não é a toa que eu adoro sambar ao som dessa Marrom. Alcione é gente como gente. Amiga, eu tenho horror a francesinha, eu gosto do vermelho sangue, do preto carvão.

A cantora acabou viralizando nas redes sociais, neste domingo (3), depois de aparecer bastante irritada enquanto fazia suas unhas e a nossa amada Marrom deixou claro que nude e francesinha não são para ela! Tudo começou quando o seu produtor, Carlos Fernando Marão decidiu fez uma brincadeira com a artista e disse que ela precisaria pintar as unhas com cores claras para uma campanha.

