“Eu fui verdadeira o tempo todo e você foi falso o tempo todo”, dispara Vanessa para Tiago

Participante teria sugerido sexo à Vanessa para mudar a decisão da participante do reality

Se deu o que falar na internet imaginem no meu grupo de fofoqueiras do Leblon? Tiago foi um dos participantes do ‘Casamento às Cegas’ que gerou polêmica, afinal ele se envolveu em um triângulo amoroso. Tiago e Vanessa acabaram não se casando, mas o bafafá teria vindo de uma possível oferta antes do casamento: uma noite de sexo para que ele possa decidir. Oi?

De acordo com o perfil ‘Segue a Cami’, no Instagram, Vanessa disse que se casaria para seguir o jogo e nada mais, pois se separaria logo depois. “Transa comigo para ver se eu mudo de ideia”, disse ele para Vanessa.

Vale ressaltar que a desistência de Will Domiêncio deixou ele com a cabeça confusa e deu o start de que teria um outro caminho a não ser o casamento.