“Eu fui ter noção de quem era o Silvio Santos com 11 anos” revela Maisa em podcast

A ex-estrela do SBT, e agora suposta apresentadora do Vídeo Show, deu detalhes da sua relação com o dono do baú

A apresentadora e atriz Maisa participou do programa PodPah há alguns meses, mas começou a viralizar o trecho onde ela fala sobre sua relação com o dono do baú, Silvio Santos. E aliás, a relação deles era uma gracinha né?

Ao ser perguntada se ela tinha noção, desde novinha, quem era o Silvio Santos, Maisa disse que só foi ter noção disso aos onze anos. “Fui ter noção de que eu era famosa aos dez anos e quem era o Silvio Santos com onze. Eu o achava meu amigo. Ele me zoava, eu zoava ele, ele falava algo, eu falava outro”, revelou Maisa.

A atriz também revelou sobre como era a Maisa dos palcos e em casa. “Ele me cutucava para eu soltar as pérolas. E era muito louco, porque eu tinha esse temperamento no palco e em casa eu sou zen. Eu sou muito tranquila em casa e no palco ele e o Raul Gil me deixavam fazer o que eu quisesse, me davam liberdade. Em casa é linha dura! Respeite seus pais, faça suas coisas”, revelou Maisa.

Ah era muito bonitinha a relação deles né? Vou até deixar um vídeo deles juntos para matarmos as saudades!