“Eu estava sem falar com ela por divergência política”, dispara Xuxa sobre morte da irmã

Mara Meneghel faleceu aos 67 anos, no dia 6 de fevereiro na Espanha

Nossa musa quebrou o silêncio e falou detalhes sobre a morte da sua irmã, Mara Meneghel. Em entrevista a Patrícia Kogut ela contou que não estava conversando com a irmã por causa de divergência política e que Mara ficava lhe mandando vídeos de fake news.

“Esses dias, perdi minha irmã. Ela era saudável, uma pessoa de grande coração, que ajudava todo mundo. Estava com viagem marcada para o Brasil. Acordou com um resfriado e acabou assim”, disse a apresentadora.

Ela ainda completa, dizendo que chegou a bloquear a irmã. “É um grande aviso para as pessoas não fazerem o que eu fiz: eu estava sem falar com ela. Foi por divergência política. Ela ficava me mandando uns vídeos com fake news. Falei para parar. Não parou e eu bloqueei ela. Não tem amanhã garantido, nem para quem está com saúde”, desabafou.