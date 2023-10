“Eu detesto esse mundo cão da internet”, dispara Luciano Huck

O apresentador rebateu os boatos que rolavam na internet diante da notícia do retorno de Joelma para a TV

Todos nós sabemos que Joelma enfrentou o Covid diversas vezes e que isso gerou diversos comentários no tribunal da internet. Luciano Huck anunciou a sua volta para a TV e ficou do lado da cantora na defesa dela de diversos haters nas redes sociais.

“Eu queria falar que a Joelma está voltando à televisão hoje no Domingão. Eu fico muito feliz por você, eu gosto de te ver assim”, comemorou o apresentador.

“Eu detesto esse mundo cão da internet que fica botando a gente pra baixo, que fica inventando coisas da gente”, criticou Huck. “Óbvio que a gente sabe que você sofreu muito com as tantas Covids que você teve e as suas consequências”, continuou ele.

Ele ainda completou: “Então eu quero dizer o seguinte: a Joelma está cheia de saúde e a gente não quer nem falar do que passou. A gente quer celebrar a vida pra frente com muita saúde e que ela siga alegrando esse país com sua música”, finalizou.