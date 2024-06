‘Eu canto há 10 anos’, rebateu Maiara sobre as críticas que fizeram sobre sua voz antes do show

Eu não sei vocês, mas eu já estou providenciando minhas passagens para aproveitar as festas de São João que está acontecendo no Nordeste. Já estou combinando tudo com minhas amigas no whatsapp, mas uma delas me mandou uma coisa que me deixou completamente sem reação. Parece que alguém teve a audácia de falar mal da voz da Maiara, dupla com Maraisa antes dela subir ao palco.

Em um determinado momento da apresentação da dupla no São João de Caruaru, em Pernambuco, Maira acabou desabafando com o público sobre essa situação. Ela revelou que, antes de entrar no palco com sua irmã, uma pessoa criticou a voz dela, colocando defeito. “Eu canto há 10 anos! A minha voz é feia, é? Ela tem defeito?” perguntou ao público.

O show da dupla sertaneja aconteceu na última sexta-feira (21) e, depois de fazer essa pergunta, o público pernambucano respondeu em alto e bom som que não. “Eu me senti uma bosta no camarim, sabe? Eu não sou a pessoa mais bonita, mais gente boa. Eu não tenho a voz mais linda e não sou a mais perfeita. Eu também erro, mas olha só onde tô hoje!”, declara.

Depois disso, a artista agradeceu o público pelo apoio e carinho.

“Vocês são a resposta de que tudo que fiz na minha vida, eu fiz certo. São vocês que vão me qualificar, não é qualquer um, não, desculpa o desabafo”, declara.