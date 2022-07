Estupro em paciente grávida: Médico é preso na Baixada Fluminense

Mulher passava por uma cesárea quando profissional colocou o pênis em sua boca

Gente, parece história de filme, de terror ainda, porque eu fico indignada com umas coisas dessa, acompanhem o fio para não se perderem. Um médico foi preso e autuado em flagrante após estuprar uma paciente anestesiada para o procedimento de cesárea.

De acordo com o G1, Giovanni Quintella Bezerra, a mulher passou por uma cesárea no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, São João Meriti, no município da Baixada Fluminense.

Os funcionários desconfiaram da conduta do médico, o que deu início às investigações do caso. As filmagens mostraram o médico colocando o pênis na boca da paciente enquanto ele auxiliava no parto dela.

As filmagens foram entregues à Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti para que a punição diante a sua conduta seja feita. Ser mulher no Brasil não é nada fácil.

A Fundação de Saúde do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Saúde repudiaram a atitude do profissional e se posicionam à disposição da polícia, “colaborando com a investigação”.