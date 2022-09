Estudo revela que aparência do pênis contribui para a boa impressão pessoal

Diferentes tipos de homens responderam a pergunta: “O que seu pênis diz sobre você?”

Assunto quente para deixar minhas fofoqueiras de plantão com radar em pé nesta sexta-feira. Aloca! Pesquisadores da Universidade de New Mexico fizeram um estudo com diferentes tipos de homens e conseguiram comprovar que a aparência do pênis contribui para a boa impressão pessoal. Ou seja, homens com pênis grandes e pelos pubianos aparadas são vistos como mais atraentes, extrovertidos e abertos às novas experiências.

E não para por aí, porque os homens com pênis menores são marcados como neuróticos. Oi?

A equipe de pesquisadores utilizou 106 participantes para o estudo, sendo 80% dos entrevistasdos, do sexo feminino. As imagens mostradas a elas eram variadas e entregaram que o comprimento contribui para uma primeira boa impressão.

“Esta pesquisa demonstra que a aparência genital pode contribuir para teorias implícitas socialmente compartilhadas sobre as pessoas, independentemente de essas impressões refletirem a verdadeira personalidade da pessoa que está sendo avaliada”, revelou o estudo.