Estudante se atrasa para prova do enem e vira meme nas redes sociais

Estudante cearense chegou antes do horário para fazer a prova, mas saiu para fumar um cigarro e perdeu o horário

Se tem uma coisa que a web ama, são os atrasados do Enem. Os estudantes se preparam o ano todo para pecar no tempo de chegar para realização da prova e entrar dentro dos locais de prova e encontrar a sua sala. Uma estudante do Ceará chegou no horário correto para realização da prova e acabou se atrasando quando saiu do local de prova para fumar um cigarro. Mesmo faltando do primeiro dia, ela diz que vai tentar no próximo domingo.

“Eu cheguei faltando 10 minutos, queria entrar no último minuto, inclusive. Trouxe tudo direitinho, documentos, canetas, e aí fui fumar um cigarro aqui fora. Quando faltava um minuto, fui entrar, porque o portão é bem aqui. Ia só entrar e o cara não deixou entrar”, desabafou ela.

A musa virou meme nas redes sociais e não deixou de dizer que um dia antes da prova ela estava festejando com os amigos e chegou a levar uma marmita de comida que fez para a “galera”.