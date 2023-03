Estudante presenteia professora negra com um pacote de esponja de aço, no Distrito Federal

A atitude misógina e racista do estudante foi gravada por um de seus colegas de classe.

Sério, até que ponto a falta de respeito e o racismo vai chegar no nosso país, hein? No último dia 08, quando comemoramos o Dia Internacional da Mulher, uma professora negra, do instituto CEM (Centro de Ensino Médio), do bairro Ceilândia, no Distrito Federal, foi presenteada por um de seus alunos com um pacote de esponja de aço.

Em meio aos risos de outros colegas de sala, o estudante foi filmado entregando o utensílio de limpeza para a professora, que ficou extremamente constrangida com a atitude do garoto.

“Vou aceitar, porque tudo o que vem volta”, declarou a professora ao receber o presente de grego.

Em nota, a Secretaria de Educação do Distrito Federal afirmou que a direção da instituição poderá conduzir o caso da forma que achar melhor, buscando provas que esclareçam o ocorrido.

“A pasta ressalta, ainda, que repudia qualquer tipo de preconceito e reforça o compromisso e empenho na busca por elementos que permitam o esclarecimento dos fatos, bem como o suporte aos envolvidos”, notificou.