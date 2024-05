Estudante expôs relacionamento abusivo que teve com padre numa cidade mineira

Genteeee do céu, o que tá rolando em Minas? Eu achando que a nota do moço atropelando bandido para impedir um assalto tivesse sido o auge, pelo visto, eu me enganei. Um escândalo que está dando o que falar desde a última segunda-feira (13) é que o Bispo Diocesano de São João del-Rei Dom José Eudes Campos do Nascimento, afastou suas atividades sacerdotais o Padre Samuel Carvalho Detomi, da Paróquia de São Sebastião do Macuco de Minas, distrito de Itumirim.

Esse afastamento aconteceu depois que um estudante de biomedicina expor no instagram que viveu uma relação abusiva com o padre e ainda revelou que o sacerdote o fez até participar de orgias dentro da própria igreja. Fernando Leão ressaltou que é o companheiro amoroso do líder religioso.

Obviamente, a acusação feita pelo estudante deixou a comunidade completamente indignada, pois sempre tiveram o Padre como um exemplo de conduta.

Então, o Bispado emitiu uma nota para falar sobre o ocorrido com o seguinte título: “Aos fiéis da Paróquia de São Sebastião do Macuco de Minas e de toda Diocese de São João del Rei”.

“O Exmo. e Revmo. Dom José Eudes Campos do Nascimento, Bispo Diocesano de São João del Rei, no exercício do seu ministério, como Pastor Próprio desta Igreja Particular, que lhe foi confiada pelo Romano Pontífice, considerando a disposição do cânon 1395 §2, do Código de Direito Canônico, após profundo diálogo com o Revmo. Pe. Samuel Carvalho Detomi e de comum acordo com o referido padre, DECRETOU, neste dia 13 de maio de 2024, o AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO SACERDOTAL “AD CAUTELAM” do supracitado sacerdote.

Isso se deu pela divulgação de material, veiculado nas mídias digitais, com conteúdo de denúncia em desfavor do referido sacerdote. Esse procedimento, apesar de muito doloroso, é necessário para que se possa alcançar o profundo e coerente discernimento diante das implicações práticas devidas às normas do Direito Canônico.

Aos fiéis da Paróquia de São Sebastião do Macuco de Minas, no distrito de Itumirim-MG, o Sr. Bispo assegurar-lhe-ás o devido atendimento espiritual e pastoral, sem deixar que se perca a alegria vibrante da recente criada paróquia.

Como o salmista, nós queremos suplicar ao Bom Deus: “nas tribulações, inclina os teus ouvidos a meu clamor” (Sl 102,2). E inspirados ainda nas palavras do Apóstolo Paulo: “Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração (Rm 12,12). Portanto, sejamos impávidos, pela fé, para que o justo juiz nos faça participantes de sua glória, pela misericórdia”.