Estrela de Geordie Shore vai para o hospital por causa de ‘foxy eye’

Chloe Ferry compartilhou com os seguidores o resultado do procedimento

Eita, minha gente, pelo visto não é todo procedimento estético que dá certo (disso a gente tem certeza!). Chloe Ferry foi uma das “sortudas” que passou por um procedimento que deu muito errado. A estrela de Geordie Shore compartilhou nas redes sociais que o procedimento de foxy eye deu errado, deixando um hematoma em seu rosto.

“Isso pode não acontecer com todos, mas como fiquei com cicatrizes sete meses depois, só queria levar para as mídias sociais apenas para que todos soubessem o que aconteceu comigo. Agora tenho uma marca na lateral do meu rosto”, contou.

Para quem não sabe o procedimento promete levantar o olhar, deixando os olhos como os de raposa. O processo é baseado na inserção de fios na lateral dos olhos que puxam a pele. Chloe ainda contou que foi parar no hospital. “Eu passei por um inferno com isso, parei inclusive no hospital, tomei comprimidos”, desabafou.