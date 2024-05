“Estou representando os fãs’, justifica Marcus Majella ao ser escalado como repórter do Multishow no show da Madonna 

Genteee, já falei para vocês o quanto eu amo o Marcus Majella? Pois bem, o nosso amado Ferdinando do “Vai que Cola” foi escalado para ser repórter do Multishow no megashow de Madonna deste sábado (4). Seria ainda mais perfeito se o Paulo Gustavo estivesse junto com ele nesse momento, pois sabemos que o intérprete da Dona Hermínia era mega fã da rainha do pop. Vale lembrar que neste sábado (4), completou 3 anos de falecimento do ator e humorista Paulo Gustavo.

Em sua primeira aparição no evento, o ator fez questão de deixar claro que ele não é de área do jornalista, para evitar as mesmas críticas que os influenciadores receberam quando cobriram o Carnaval 2024 na Globo. “Eu tô aqui representando os fãs”, explicou.

“Eu estou aqui num lugar estratégico, entre a área VIP e os fãs. Daqui a pouco, eu vou conversar com todo mundo. Lembrando que eu não sou apresentador, hein, gente?”, apontou.



Carismático e muito bem-humorado, Majella soltou uma piada fingindo ser um repórter –para provar que estava ali apenas para divertir o público. “Acabei de receber notícias quentinhas aqui da RioTur e da Prefeitura do Rio de Janeiro, que eu tenho que passar pra vocês. É o seguinte: confirmando uma média de 3,7 mil bichas por vagão desembarcando no metrô de Copacabana a cada segundo”, disse.

“Então, você pode imaginar, tem bicha em cima da árvore, tem bicha rolando nas areias, fazendo a linha bife à milanesa, tem bicha de todos os tipos, tem a padrão, tem a poc, tem a pintosa, tem a bicha X-Men: Evolution, você vai ver de tudo aqui em Copacabana. Contabilizamos apenas quatro heterossexuais aqui em Copacabana. É verdade!”, afirmou, com toda a seriedade.