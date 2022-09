“Estou apanhando muito, estou um bagaço”, declara Regina Casé sobre papel em ‘Todas as Flores’

Atriz contou que fica animada para encontrar suas colegas de trabalho, mas não deixou de dizer que está passando aperto

Regina Casé apareceu nos stories para falar que não está sendo fácil sua vida de atriz da Globo. Isso mesmo, produção! A musa reclamou que está difícil decorar os textos de Zoé em ‘Todas as Flores’ e ainda disse que se diverte no set de filmagens com suas parceiras de cena, Sophie e Letícia. Regina ainda disse estar um bagaço. Queria eu estar um bagaço assim. Aloca!

“Estou tentando secar o cabelo novamente no teto solar, mas eu vou me abrir com vocês, estou num bagaço, viu a hora que eu cheguei ontem? Tinha isso aqui poara decorar e quer que eu fale a verdade? Nçao lembro nem o dia do meu aniversário agora. Tô apoanhando muito para fazer essa Zoé”, disse ela.

E não parou por aí, que Regina ainda colocou a boca no trombone e disse estar lesada. “Fico louca para encontrar Sophie e Letícia, que tem sido uma loucura eu com essas duas. Agora mesmo a gente vai fazer uma cena inacreditável, ficou louca para encontrar com elas, mas eu particularmente, estou lesada”, contou.