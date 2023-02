Estilista espanhol, Paco Rabanne, morre aos 88 anos

Design ficou conhecido por inovar no mundo da moda, informação foi confirmada pelo grupo Puig

O mundo da moda chora com a perda de um dos ícones mais emblemáticos, o estilista espanhol, Paco Rabanne. A notícia foi confirmada pelo grupo Puig, que trata de gerir a marca criada pelos estilistas de sucesso.

De acordo com o ‘Le Monde’, o estilista morreu aos 88 anos em Portsall, na França. “Estou profundamente triste com a morte do Sr. Paco Rabanne”, disse Marc Puig, presidente e CEO da Puig.

A causa da morte ainda não foi revelada, mas sem dúvida o mundo da moda não será o mesmo sem a criatividade do estilista que ficou famoso por transformar materiais do cotidiano em moda e arte.