“Este ano não conseguirei realizar os blocos”, explica Preta Gil

Cantora usou as redes sociais para declarar o seu amor ao carnaval e dizer que seguirá seu tratamento

Preta Gil é uma das apaixonadas pelo carnaval, assim como eu. A cantora usou suas redes sociais para dizer que vai seguir o seu tratamento oncológico e ficará distante dos blocos de carnaval esse ano. Preta ainda disse que a época festiva é muito importante para ela.

“Amores, todos que convivem comigo e me conhecem, sabem o quanto o carnaval é importante pra mim e pros meus fãs, um momento mágico que celebramos a vida e o amor. Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente!”, contou ela na publicação.

A musa contou detalhes sobre os efeitos colaterais da quimioterapia em suas redes sociais tempos antes. “A prostração, cansaço, enjoo e tontura foram melhorando dia após dia. É uma máxima, um dia após o outro. Uma realidade para nós que estamos em tratamento de combate ao câncer. É um dia após o outro. Tentei o máximo que pude estar perto da minha família, com pessoas emanando coisas boas para mim. Mantendo a minha fé, recebendo manifestações de amor e carinho”, desabafou.