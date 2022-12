Estátua de madeira, quadros de gostos duvidosos, estátua de moto: os presentes cafonas de Bolsonaro que ele precisa levar embora

Presidente prepara para sua mudança do Palácio da Alvorada e os presentes dos seus apoiadores vão encher caminhões

Minhas manas sabem que a vida de presidente não é fácil, mas quando se é amado, se ganha muitos presentes do seu público. Bolsonaro é um dos presidentes que ganhou itens diversos e de gosto bem duvidosos. O que parece é que ele vai levar tudo consigo para onde for na sua retirada do Palácio da Alvorada, em Brasília.

Um dos presentes foi ganhado de Romero Britto, em Miami, um quadro feito com cartuchos de munição formando a frase ‘Aliança pelo Brasil’. Outro é uma poltrona verde no estilo egg com o símbolo do Brasil República.

Quadros, esculturas e outras pinturas não faltam na tralha que vai ser retirada de onde foi a casa do presidente durante os 4 anos passados. Quero só ver se tudo isso vai caber na sua nova casa.

Claro que a internet não deixou de notar onde ele colocaria a estátua de moto talhada em madeira gigantesca. Haja espaço, hein? Organize tudo e abra uma live para mostrar como ficou, estamos curiosos.