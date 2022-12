“Estamos namorando. Está tudo ótimo”, dispara Murilo Benício

Ator confirmou os boatos que diziam que ele estaria vivendo um affair com Cecília Malan

Meu WhatsApp não parou um segundo ontem (16), depois que minhas fofoqueiras do CSI começaram a dizer que Murilo Benício estaria jovem do um affair com Cecília Malan, jornalista da Globo. O ator confirmou o boato para o Gshow durante o prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck.

“Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele.

Como era de se esperar, o romance entre os dois fica difícil por causa da distância, afinal Murilo vive no Rio e ela em Londres. Um passarinho verde me contou que eles se encontram com frequência para matar a saudade.

Vale lembrar que a musa é jornalista correspondente da Globo em Londres, na Inglaterra. Que chique!