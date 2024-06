 “Está ficando engraçada essa implicância.Quem fala isso não dançava na boquinha da garrafa, na velocidade do créu”, desabafa Juliette

Minha gentee, desde que lançou a música “Vem Galopar”, a influenciadora, cantora e ex-BBB Juliette vem sendo alvo de duras críticas do público. Porém, cansada de apanhar calada, a nordestina utilizou as suas redes sociais para soltar o verbo e desabafar.

“Está ficando engraçada essa implicância. O povo falando da letra de ‘Vem Galopar’. Ô besteira, quem fala isso não dançava na boquinha da garrafa, na velocidade do créu, etc. Meu Deus“,

Continuando, Juliette ressalta que o seu álbum possui 14 músicas e, afirmando que não existem motivos para tantas críticas, já que quem não gostou das músicas em questão podem escutar outras faixas, indica uma música para quem busca uma letra que faça reflexões.

“Quer escutar poesia, uma letra para você meditar na palavra? ‘Amor de São João’ está no álbum. Tem 14 músicas. Só tem um ‘roça, roça’ e ‘vem galopar’ e vocês ficam reclamando no pé do meu ouvido. Em hipótese alguma eu vou querer mudar algo que já é tão lindo. Eu vou trazer exatamente as raízes, as tradições, mas também vou trazer a modernidade, porque essa festa é viva. Ela se renova, ela não parou no tempo, cresce todos os anos, acrescenta, evolui e traz toda essa ancestralidade, essa força da tradição, que a minha intenção é exaltar“, ressaltou a ex-BBB.