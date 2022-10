“Esse tumorzinho de bexiga já foi embora”, dispara Celso Portiolli

Apresentador atualizou o seu estado de saúde para os fãs após enfrentar tumor na bexiga

Que coisa mais boa! Celso Portiolli deu o ar da graça para falar sobre o seu estado de saúde após enfrentar um tumor na bexiga. O apresentador animou os fãs dizendo que os exames estão impecáveis e que o tumor na bexiga já faz parte do passado do galã do SBT.

“Hoje foi dia do meu retorno com o Dr Fernando Maluf, que na verdade não é retorno rsrs, porque ele sempre ligado e conectado com seus pacientes. Ele tem excelentes notícias. Obrigado Dr. Fernando e tb agradeço sua equipe pelo carinho e profissionalismo. Vocês estão em meu coração. #nãofume”, escreveu Celso.

O doutor também deu boas notícias sobre o estado de Portiolli. “Olha, o Celso tá muito bem, pra todo mundo que segue ele, que gosta dele, que admira ele, que é o bem maior. Os exames estão impecáveis, nenhuma evidência mais de doença. Esse tumorzinho de bexiga já foi embora”, disse.