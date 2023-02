“Essa questão do etarismo tem muito a ver com o machismo”, dispara Daniela Mercury

Cantora participou do ‘Roda Viva’, na TV Cultura, e não deixou de pautar o preconceito pela sua idade

Daniela Mercury deu o que falar no meu grupo de fofoqueiras do Leblon ao falar sobre a sua idade no ‘Roda Viva’, na TV Cultura. A cantora aproveitou o espaço para falar do machismo que está intrínseco ao etarismo. Vale ressaltar que ela tem 57 anos e segue com a agenda cheia de shows pelo Brasil.

“Antels de qualquer coisa, essa questão do etarismo tem muito a ver com o machismo. Eu não vejo falando que os homens estão velhinhos. Os homens ficam charmosos e a gente desimportante”, disse ela.

Daniela ainda repensou a sua carreira por causa do preconceito com a idade. “Eu achei que com 30 e poucos anos eu não ia conseguir fazer muita coisa no mundo pop e fui estranhando. Não sabia como o mundo ai reagir ao meu trabalho, ao meu envelhecimento. Não tinha a expectativa de ter uma carreira longeva e nem de estar em cima do trio dançando. Eu fiz 50 anos e disse: ‘agora não vai dar mais’. Eu fiz 51, 52, 57 e estou aqui! A gente vai entendendo a idade. O preconceito é horrível”, desabafou.