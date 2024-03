“Essa construção de relação avô e neto, eu não tive com o Silvio”, desabafou Tiago Abravanel

O neto do apresentador Silvio Santos garante que sua falta de proximidade com o avô não tem nada a ver com a sua sexualidade.

Amores, recentemente, o ator, cantor e ex-BBB Tiago Abravanel deu uma entrevista ao podcast Cara a Cara, que é apresentado pela dupla Luan Poffo e Jade Odara. Nela, o neto do nosso amado Silvio Santos contou detalhes sobre a pressão de ser da família do icônico apresentador e a importância de se manter a imagem de uma família de comercial de margarina" "Muitas vezes eu deixei de viver, de sentir, porque eu achava que poderia estragar a imagem da família de margarina. Eu entendi que não é sobre isso. A família de margarina não existe. Não fazia sentido eu esconder de mim mesmo todas as vontades e possibilidades por uma coisa que nunca ninguém me pediu. Tipo, o meu avô nunca me falou: 'não faz isso'. Eu nunca tive essa restrição de eu não poder ser quem eu sou," iniciou Tiago. Continuando, o herdeiro da família Abravanel ressalta que nunca foi próximo ao seu avô e afirma que essa distância entre eles não tem nada a ver com a sua sexualidade. "Infelizmente, para a alegria ou tristeza das pessoas, a gente não tem essa super proximidade. E eu já falei sobre isso. Por inúmeras circunstâncias. E não tem a ver com o fato de eu ser gay ou deixar de ser gay. O que eu sou hoje não cresceu dentro dessa formação familiar. Nem o Tiago Abravanel sabe o que o Silvio Santos sente por ele. A nossa proximidade não é tanta para saber o que ele gosta em mim e o que ele não gosta," afirmou. Por fim, ele faz um breve desabafo sobre sua relação com o Silvio, mas agradece por hoje os seus primos terem a possibilidade de serem próximos do avô, coisa que ele não teve. "Essa construção de relação avô e neto, eu não tive com o Silvio. E que bom que hoje os meus primos têm a possibilidade de estar perto do avô Silvio," finalizou Tiago.