“Essa coisa de você contestar a democracia, você entrou em uma briga que não deveria”, dispara Maria Christina Caldeira

Ex-esposa de Valdemar Costa Neto problematiza o fato do presidente do PL desacreditar do resultado das urnas

Maria Christina Caldeira fez o inferno na vida de Valdemar Costa Neto no passado, sendo a principal envolvida no escândalo do Mensalão que levou à prisão do seu marido em um depoimento de arrancar os cabelos com a pinça. Ontem (20), em live, ela rebateu a crítica do ex-marido ao resultado das eleições e ainda jogou a verdade no ventilador.

“Essa coisa de você contestar a democracia, você entrou em uma briga que não deveria entrar, eu acho que o PL deveria ser cassado, né?”, disparou ela no início da live.

Na ocasião, ela ainda relata que o ex-marido viveu um affair com a esposa de Bolsonaro, Michelle. E além disso, ela relata que o presidente do PL fez a egípcia para alguns assuntos fiscais da família de Bolsonaro.

Maria ainda cita o porto de Santos, aeroporto e tráfico de drogas, sintetizando tudo como uma “sujeira danada”. “Fora que você gastou R$ 1 milhão de dinheiro do partido para comprar essa auditoria”, revelou.