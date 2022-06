Esposa de Diego responde Dani Winits: “Eu nem casaria com um homem que mal sustenta os filhos que põe no mundo

Loira alegou que o policial estava sendo machista dentro do reality e chegou a falar isso na cara dele

Deu pano pra manga, hein? Porque a esposa de Diego Del Rio, participante do reality ‘A Ponte’, não ficou calada diante das acusações de Danielle Winits de que o policial seria machista. Em publicação no Instagram oficial do reality, a esposa do participante fez questão de mandar um recado para as acusações.

“Olha só, como leiga que sou fui ao dicionário e pasmem: Machismo é a sensação de ser ‘viril’ e autossuficiente, o conceito associado a ‘um forte senso de orgulho masculino: uma masculinidade exagerada’. Está associado à ‘responsabilidade de um homem de prover, proteger e defender sua família’ Aí, fiquei pensando, Diego sustenta os filhos, que loucura hein?! Não está devendo nada na justiça, acredita? Aliás, eu nem casaria com um homem que mal sustenta os filhos que põe no mundo … e ‘se’ o fizesse não tentaria passar despercebida”, escreveu Giovanna na publicação de Winits.

Danielle ainda comentou em outra publicação que o “machismo estrutural dá nisso” e que a luta não ia acabar. Infelizmente essa treta durou muito pouco, porque a nossa musa saiu do programa, mas eu queria ver mais dela dentro do reality.

Diego por sua vez diz que não tem como ele ser machista, que se fosse não aceitaria Suyane como líder do grupo. Será?