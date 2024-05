Esposa de Tony Ramos revela que o encontrou desacordado

Com um casamento de longos 60 anos, Lidiane Barbosa, esteve com Tony Ramos em entrevista para o Fantásticos. A esposa do ator ressaltou o medo de perdê-lo após encontrá-lo desacordado diante de um sangramento que ele teve na cabeça.

“O Tony ia filmar com a Lilia Cabral, e ele estava passando por muitas dores de cabeça, e começou a tomar muito remédio. Eu achei que tinha sido excesso de remédio. E ele estava largado na cama, apagado”, disse ela.

O fato dele estar inconsciente já era um sinal do hematoma subdural, que é quando surge uma bolsa de sangue entre o cérebro e o crânio. Com isso, Lidiane comentou que teve medo de perder o marido. “Passou sim [pela cabeça dela ficar sozinha na vida], foi muito chato, muito triste”, afirmou ela.

Na entrevista, Tony Ramos elogiou sua parceria com a esposa. “Eu e ela somos um corpo só. Emoção é o bem maior do ser humano. E principalmente esse estado dela de humor, libertária, ela tem um humor demolidor, no bom sentido”, contou.