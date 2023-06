Esposa de Stenio Garcia ameaça Fofocalizando: “Eu vou bater em vocês”

Marilene Saade, esposa do ator, ficou revoltada com a opinião do jornalista Léo Dias sobre a harmonização facial do ator

A esposa de Stenio Garcia deu o que falar na web e na mesa de fofocas pelo Brasil depois de ameaçar os apresentadores do Fofocalizando. Tudo ocorreu após Léo Dias criticar o procedimento estético do ator, Marilene não se segurou e disse que iria bater nos apresentadores. “Já estou acostumada com maldades. Sei que ficou maravilhoso, que a harmonização ficou uma obra de arte. Vou ligar para coisas de internet?“, iniciou. Léo ainda se defende dos ataques dizendo que apenas deu sua opinião. “[A indireta] Não era para ele. A carapuça entrou, mas eu quis dizer a Internet. Deve ter servido, porque está me agredindo no ar! Estou chocada. Não sei o que você disse, não te sigo nas redes sociais. Estou de boa falando“, respondeu ao jornalista. “Vou bater em vocês, vou massacrar vocês em um grau que vocês não têm noção. É um absurdo vocês entrarem, invadirem a minha casa, pro cara me destratar no ar. O que é isso, vocês acham que eu sou o quê?“, questionou, aos prantos. “Eu (…) não aceito isso, vou falar com o Silvio Santos.“, continuou ela, que teve o microfone cortado.