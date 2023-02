Esposa de Sorocaba rebate críticas envolvendo submissão e afirma: “Depois reclamam: ‘ai, meu marido é um frouxo”

Biah entrou nessa polêmica após criticar o ensaio fotográfico que a cantora Rihanna fez com sua família.

Amores, mais cedo trouxe pra vocês o babado envolvendo o posicionamento da esposa do cantor Sorocaba, Biah Rodrigues, a respeito do ensaio fotográfico que a cantora Rihanna fez com sua família para a Vogue. Pois bem, após ser extremamente criticada pelo seu posicionamento arcaico, a esposa do sertanejo voltou a se pronunciar sobre o assunto.

“A minha paz não vem daquilo que vejo e não acredito. Vem daquilo que não vejo e tenho certeza que existe. O mundo pode pegar fogo, o que for, sabe aquela paz que excede todo o entendimento? Eu sei quem eu sou e é isso que importa”, iniciou Biah.

Logo em seguida, ela afirma que em momento algum quis criticar Rihanna, dizendo: “Eu quis falar que a foto representa o que cada vez mais a sociedade tem mostrado. Nada mais é do que uma reflexão. As pessoas vieram me atacar como se eu fosse contra a Rihanna, contra as mulheres, contra o empoderamento”.

Ela ainda tenta explicar aos seus seguidores que a visão que muitos têm a respeito da submissão está errada, afirmando que essa missão está imposta pela biblía.

“Fui falar de submissão, porque as pessoas têm uma visão deturpada, acham que submissão é ser ‘Amélia’, estar debaixo do pé do marido, ser sustentada. Eu dou risada. Submissão é uma missão compartilhada, é honrar e respeitar a autoridade.[…] Dentro do casamento, a bíblia diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher tem que honrar e respeitar o marido, ser submissa, respeitar e honrar a liderança. E o marido é liderança no casamento, ponto”, explicou.

Por fim, Biah ainda insinua que as mulheres estão tirando a autoridade que os homens devem ter e enfatiza que as mulheres têm que entender o seu papel dentro de casa.

“Aí, depois reclamam: ‘ai, meu marido é um frouxo. Não toma iniciativa, não toma decisão’. Você está deixando ele assumir o papel de homem dele dentro de casa? Depois que eu entendi meu papel de mulher dentro de casa, a relação foi outra. Volto a dizer que não estou julgando ninguém e nem impondo nada, isso é algo que está na bíblia, que eu apliquei e deu certo”, finalizou a mulher do sertanejo.