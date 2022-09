Esposa de Justin Bieber disse que o cantor não estava em um relacionamento quando começaram a namorar

Hailey Baldwin ainda disse que Selena Gomez não fez nada para amenizar o hate que sofreu

Se tem uma coisa que minhas fofoqueiras estão sedentas é para ver na íntegra é a entrevista de Hailey Baldwin, esposa de Justin Bieber, para o podcast americano ‘Call Her Daddy’. A pseudo famosa fez o maior alvoroço ao revelar que vai falar sobre Selena Gomez em um teaser do que está por vir. Baldwin disse que Justin e Selena não estavam juntos, mas quando começaram a namorar.

Além de tudo, Hailey ainda disse que Selena não fez nada para abafar o hatek que os fãs do casal dissiparam diante da sua pessoa quando eles afirmaram que estavam namorando e mais para frente chegaram ao altar.

Os fãs da musa rebateram a informação, afinal quando Selena lançou ‘Lose You To Love Me’ em 2019 pediu para que os fãs não fossem rudes com a atual namorada de Justin.