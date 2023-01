Esposa de Júnior Lima relata desafios da maternidade: “Não desejo ter mais filhos”

Mônica Benini conta detalhes de como está sendo cuidar de duas crianças ao mesmo tempo

Se um é bom imaginem dois? A esposa de Júnior Lima contou detalhes sobre o que estava passando com a maternidade. Mônica Benini contou que o primeiro ano com Lara foi muito desafiador e que ele teve muita privação de sono.

“Achei sim [que iria enlouquecer] algumas vezes. Esse meu primeiro ano com a Lara foi muito desafiador, tive muita privação de sono e nada me desestabiliza emocionalmente mais do que isso. Mas eu também sei que tudo são fases e acho que isso é o que me deixa mais tranquila”, disse.

Vale ressaltar que o casal tem dois filhos, Otto e Lara. “Eu tenho bem consciente dentro de mim que não desejo mais ter filhos. Eu e meu marido tomamos todos os cuidados que nos cabe. Não vejo nenhuma possibilidade de engravidar ‘no susto’ porque não estou dando nenhum mole”, disse.