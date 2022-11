Esposa de Junior Lima comenta polêmica após pintar unhas do filho

Seguidores criticaram a postura de Monica Benini após passar esmalte nas unhas de Otto

Habla mesmo! Mônica Benini deu a cara atacada nas redes sociais para rebater os comentários dos haters que criticaram a postura da esposa de Junior Lima que pintou a unha do filho, Otto, de 5 anos. Alguns seguidores não aceitaram bem a ideia do menino ter as unhas pintadas e ainda acreditam que a mãe teria pintado a unha da filha mais nova, Lara.

“Hoje a gente resolveu pintar a unha igual. Gente, não é a mão da Lara. Jamais pintaria a unha de uma bebê. É a mão do Otto mesmo”, explicou.

A musa ainda explicou que ele é uma criança e que está brincando de ver a unha pintada de colorido. “Quando postei a unha do Otto, que pela primeira vez achou graça na unha colorida e que pediu para pintar da sua cor favorita, confesso que esqueci que a gente ainda vive em uma sociedade em que rosa é para meninas e azul é para meninos. Gente, é uma criança de 5 anos, que está brincando de ver sua unha colorida. Sem mais por agora. Vou voltar para elaborarmos mais esse assunto, porque nem estou sabendo por onde começar”, prometeu