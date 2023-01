Esposa de Juliano Cazarré rebate comentários sobre maquiagem: “Incomoda quem?”

Letícia Cazarré foi acusada de usar maquiagem como válvula de escape enquanto a filha está internada na UTI

Meu Deus, a sociedade está ficando maluca e não perdoa nem Letícia Cazarré, que está com a filha na UTI. A esposa de Juliano Cazarré rebateu os comentários sobre usar maquiagem como válvula de escape enquanto a filha enfrenta uma doença rara no coração.

“Resolvi vir aqui falar. Vamos falar sobre maquiagem, que tal? Esse tempo que eu passei em São Paulo e ficava o dia inteiro no hospital, não podia fazer esporte que me ajuda muito no corpo e no espírito, então minha válvula de escape foi comprar maquiagens e produtos de cuidados com a pele”, disse.

Parece que a internet se incomoda de que ela esteja bonita enquanto a filha está internada. Vê se pode! Por que estar devidamente bela no sofrimento incomoda o outro? Incomoda a quem? Aprendi no Youtube e no Tiktok, comprei muitas coisas, testei, comecei a seguir muitas pessoas que falam disso e um nicho que eu não conhecia que é das mulheres acima de 35 anos. Existe um novo mundo”, declarou.