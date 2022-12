Esposa de jornalista morto no Qatar conta causa da morte

Grant Wahl foi impedido de entrar em um dos estádios que acontecia a Copa do Mundo por usar uma camiseta com um arco-íris

Os holofotes estavam todos em cima do caso do jornalista Grant Wahl, que morreu enquanto cobria os jogos da Copa do Mundo no Qatar. O fato ficou ainda mais curioso, porque dias antes o profissional da comunicação foi barrado de entrar no estádio porque estava usando uma camiseta de arco-íris. A esposa, Céline Gounder, confirma que a morte foi decorrência de um aneurisma da aorta descendente.

“Grant morreu devido à ruptura de um aneurisma da aorta ascendente não detectado e de crescimento lento com hemopericárdio”, escreveu a esposa no site do marido.

Céline ainda fala de uma pressão no peito que pode ser o sintoma inicial do aneurisma. “A pressão no peito que ele sentiu pouco antes de sua morte pode ter representado os sintomas iniciais. Nenhuma quantidade de massagem cardíaca ou de choques o teria salvado. Sua morte não teve relação com a covid ou com a situação vacinal. Não havia nada nefasto sobre sua morte”, explicou.