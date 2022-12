Esposa de jogador da Argentina vai parar no hospital por causa de bebida

Augustina Gandolfo, esposa do atacante Lautaro Martínez, encontrou vidro na sua bebida e precisou ser hospitalizada

Na reta final da Copa do Mundo no Qatar temos uma notícia triste dessa. A esposa do jogador da Argentina, Lautaro Martínez passou o maior susto na sua estadia pelo Oriente Médio. A musa teve que ser hospitalizada depois de encontrar vidro em sua bebida em uma casa noturna em Doha.

De acordo com o Daily Star, ela estava curtindo a noitada na companhia da irmã e uma amiga, quando percebeu que havia algo errado na sua bebida. Além de irem ao hospital, elas foram comunicar o ocorrido à embaixada argentina local.

A modelo e o jogador estão juntos desde 2018 e chegaram a ter uma filha, Nina, que já tem quase dois anos de idade. Que susto!