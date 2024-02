Esposa de Cid Moreira se manifesta sobre acusação de estupro: “Tem muita gente doente, muita gente com transtorno psicológico que só faz por estragar a nossa vida”

Fátima Sampaio usou suas redes sociais para se pronunciar diante do pronunciamento de Cid Moreira que acusou o pai de estupro e demanda uma investigação, sem pedir compensação financeira. A esposa de Cid contou que o que Roger Naumtchyk Moreira, filho adotivo, queria era usar os tablóides para aparecer.

“Eu estou muito triste, não se viram a notícia da última entre as cartadas do sujeito que foi adotado pelo Cid. Ele falou uma coisa tremendamente horrível e vingativa, mentirosa e sabe que isso não vai dar questão judicial nenhuma por vário motivos, ele só queria sair na imprensa”, disse ela.

Fátima ainda completa: “Ele quer destruir totalmente a imagem do Cid, isso me entristece muito, Cid é o amor da minha vida, podem criticar. Aqui no nosso núcleo ninguém chega, ninguém entra, nós nos fortalecemos, essa é nossa vida e tem gente que não dá. Tem muita gente doente, muita gente com transtorno psicológico que só faz por estragar a nossa vida, eles tiraram tudo que podiam do Cid quando estavam com ele e não se confirmam dele estar feliz e realizado em estar fazendo outra coisa com outra pessoa”, argumentou.

“As pessoas insistem que temos que ficar na vida delas e depender delas. Elas insistem em nos controlar, quando se tem a presença de Deus na sua vida, algumas pessoas não gostam disso, elas são infelizes por natureza e tem que destruir o outro”, finalizou.