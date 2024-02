Esposa de Cid Moreira quebra o silêncio sobre acusações de adultério

A esposa do ex-apresentador do Jornal Nacional mais uma vez afirma que não está casada com Cid por causa de seu dinheiro.

Minha gente, não é de hoje que estamos acompanhando toda a polêmica envolvendo o ex-apresentador, Cid Moreira, sua esposa, Fátima Sampaio, e o seu filho, Roger e Rodrigo Moreira, ao ponto de que, em 2021, Fátima foi acusada pelos herdeiros de Cid de ter tido um relacionamento extraconjugal com seu professor de inglês.

Diante disso, em recente entrevista à revista Caras, Fátima resolveu quebrar o silêncio a respeito de tais acusações de adultério contra o seu marido.

“Ele sugeriu que eu tinha namorado, que eu namorei meu professor de inglês. Eu tinha aula de inglês em casa, eram duas professoras de inglês que foram na Justiça e foram minhas testemunhas. Elas me defenderam. É uma perseguição sem fim”, iniciou a mulher de Cid Moreira.

Continuando, a esposa do ex-apresentador do Jornal Nacional afirma com todas as letras que não está com Cid por causa de seu dinheiro e faz um desabafo a respeito das terceiras intenções que o enteado apresenta.

“Ninguém da minha família vive do que eu vivo com Cid. Todo mundo trabalha”, afirmou Fátima, que continuou: “Ele fez a gente ir na justiça mostrar nossos impostos de renda. É lamentável. Faz 17 anos que ele não tem contato com a gente, ele vai saber tudo o que a gente conquistou? Ele quer dinheiro, quer holofote. Ele tem que ir pro médico pedir uma avaliação, ele quer destruir o Cid”.