Esposa de Cazarré abre o coração: “Cada pequeno movimento é uma grande vitória!”

Letícia Cazarré tornou a falar do estado de saúda da filha com o ator, Maria Guilhermina

Enviando todas as energias positivas para a família de Juliano Cazarré que enfrenta dias difíceis com Maria Guilhermina internada no hospital por causa de uma doença rara que afeta o seu coração. A mãe da pequena contou que tudo que a pequena faz hoje é uma recuperação do zero.

“Cada pequeno movimento, cada sorriso discreto, é uma grande vitória! Quem viu a Maria Guilhermina depois da intercorrência de agosto sabe. Tudo o que ela faz hoje, recuperou do zero! Ficou totalmente paralisada, foi voltando primeiro os movimentos do lado esquerdo, bastante tempo depois, foi voltando o lado direito…”, disse ela.

E completou: “A cognição estava muito afetada e hoje já responde às conversas e comandos simples, sorri com a gente! Ainda temos um caminho longo de recuperação pela frente, mas essa pequena guerreira já evoluiu muito, graças a Deus”.