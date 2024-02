Esposa de Caio Blat troca beijos com cantor

A atriz foi flagrada com o cantor Chico Chico, filho da também cantora Cássia Eller.

Gentee, eu estou passada!! Nesta segunda-feira (05/12), o jornal Extra divulgou algumas fotos que mostram a atriz Luisa Arraes, que é casada com o também ator Caio Blat, aos beijos com o filho da nossa ilustre Cássia Eller, Chico Chico, durante um show no Circo Voador.

Para quem não sabe, Luisa e Caio vivem um relacionamento aberto, o que deixou ela e o cantor bem à vontade para viver esse momento, chegando a andar de mãos dadas pelo local.

Confiram os cliques que flagraram os pombinhos juntos: