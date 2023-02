Esposa de Arlindo Cruz assume novo namorado: “Hora de pensar em mim”

Babi Cruz, ex-porta-bandeira, assumiu o novo romance mesmo ainda estando casada com o artista

Minhas fofoqueiras podem comemorar de pé o tanto de kikiki que deu a esposa de Arlindo Cruz dizendo que está vivendo um novo romance. Babi Cruz revelou detalhes da sua nova fase para Fábia Oliveira, mesmo estando casada com Arlindo.

“Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade”, contou a mulher de Arlindo Cruz.

A ex-porta-bandeira ainda negou que o romance esteja acometendo com um ex-funcionário. “O André Caetano nunca conheceu o Arlindo pessoalmente, nunca chegou perto do Arlindo. Nunca trabalhou com o Arlindo em nada”, disse.

Para quem não sabe, os dois estão juntos há 25 anos e hoje Arlindo está sofrendo com as sequelas de um AVC.