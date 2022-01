Eslô representa brasileiros e pergunta sobre Piovani ao Scooby

Eslovênia mostrando que só não é brasileira no nome, já tocou no assunto que todos queríamos e Scooby elogiou a ex

E a Eslovênia fez T-U-D-O! Entre boas beritas, que a deixaram no Cazaquistão, a sister já perguntou a Pedro Scooby sobre sua ex, Luana Piovani.

Foto: Reprodução

A moça comentou sobre o vídeo que Luana negava a participação de Scooby e disse que depois disso descartou que ele iria. Aí boca grande que só ela, já lançou um: “você contou pra ela?”, toda animada.

O marido de Cintia disse que contou sim depois do vídeo postado por ela e elogiou a ex, acredita? Falou que ela foi super “resenha” — gíria quando a pessoa é legal — e que falou “vai lá, boa sorte!”. Fofa né? Será que ela vai aparecer no vídeo de almoço do anjo?

O surfista encerrou o assunto falando que teve que falar, porque ela é mãe dos três filhos dele. É, a gente concorda… Aliás, para quem tem dúvidas, nos momentos em que Bem, Liz e Dom ficariam com Scooby, ficarão com Cintia Decker, atual esposa dele.

a eslovenia fofoqueira já arrancando do pedro scooby sobre o vídeo da luana piovani kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/LgeWH4Vb2m — ً (@twitamaria) January 18, 2022