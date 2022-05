Pobre da Eslôvenia! Ex-BBB vibra com presente de Luan Santana, mas era engano…

A ex BBB lamentou o ocorrido em seu Twitter! Judiação né?

Neste domingo, (15), a póbi da Eslovênia, ex participante do BBB22, passou por uma situação lamentável coitadinha! É que a modelo é SUPER fã do cantor Luan Santana e foi enganada por sua própria equipe ao acreditar que o cantor tinha enviado um presente a ela.

Em seu Twitter, a moça com nome de país contou que a recepção de seu hotel a avisou que o sertanejo havia deixado uma lembrancinha especial para ela. Porém, era pegadinha do malandro! A verdade é que sua equipe enviou um prato com o nome do cantor para o quarto da moça. Ela tinha até se emocionado quando, de repente, descobriu que a surpresa não era uma surpresa.

“Gente, e a recepção do hotel ligou dizendo que o Luan Santana tinha me enviado um presente, eu surtei por alguns minutos, quase infartei e quando fui pegar era o prato com o nome dele que uma pessoa da minha equipe me mandou”, tweetou Eslô.

“Eu até chorei, meu Deus (risos). Tem até vídeo, mas não vou passar vergonha mostrando a vocês”, continuou. Em seguida, a namorada de Lucas posou com seu presente, mas tentou manter a positividade: “É sobre isso e tá tudo bem. Obrigada pelo surto leves e tênis”, brincou.

É sobre isso e tá tudo bemmmmm

Obrigada pelo surto leves e tênis, @barretoridua 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/hrZ7ltmwnC

Judiação! Poxa Luan, manda um presente pra ela vai!