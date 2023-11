Eslovênia Marques e Lucas Bissoli terminam o namoro

Viish, a bruxa está solta nos relacionamentos dos famosos e eu não tenho nem dúvida disso hein. Lucas Bissoli e Eslovênia Marques anunciaram o término do namoro dos dois que tinha iniciado dentro do BBB e agora chegou ao fim. Os dois se pronunciaram diante do fato e deixaram os fãs do casal arrasados com a notícia.

“Aos seguidores, amigos e imprensa, a equipe Eslovênia Marques informa que o namoro da influenciadora com Lucas Bissoli chegou ao fim nesta segunda-feira (6). Por se tratar de uma relação majoritariamente pública, o anúncio finaliza um ciclo de quase dois anos acompanhado pela mídia e demais pessoas que se importam com o casal”, diz o começo do comunicado.

Em seguida, eles informaram que a decisão do término do relacionamento partiu de Lucas, e pediram para que os fãs respeitam o momento. “Não é um momento leve ou fácil. Apesar do afeto nutrido e que naturalmente ainda sentem um pelo outro, a decisão do término não partiu de Eslovênia. Ela, no entanto, respeita as escolhas tomadas. Pedimos que seguidores e mídia tratem deste assunto com o mesmo respeito que Eslô sempre mostrou para com todo mundo. E reforçamos que a nossa equipe deseja sucesso e felicidade a Lucas. Atenciosamente, equipe Eslovênia Marques”, finalizaram a nota.