Eslô expõe Maria em momento de fofoca e cantora responde ex-BBB no Twitter

Em entrevista para Ana Clara, Eslô contou que parece que Maria não vai muito com sua cara

BA-BA-DO. Tem coisa melhor que treta de ex-BBB? Não tem, minha gente. Ontem (07) Eslovênia contou para Ana Clara uma fofoca quentíssima envolvendo ela, Maria e os outros ex-BBB’s. A envolvida na treta, Maria, não ficou quieta e respondeu no Twitter.

De acordo com Eslô, foi criado um grupo dos participantes que iam saindo do reality, tipo aqueles grupos de terceirão do Ensino Médico que todos se odeiam, mas estão juntos. Porém, Maria saiu do grupo tempos depois.

“A gente fez um grupo, botou a galera que tá saindo da casa, botou todo mundo. Aí ‘oi gente, não sei o que…’, só que foi do início, botou todo mundo e aí, segundos depois uma pessoa específica saiu desse grupo do nada, não falou nada. Foi a Maria, e eu também que ela me deu unfollow assim que ela saiu da casa”, contou Eslovênia para Ana Clara.

Maria não ficou quieta e respondeu a história da Eslovênia em seu Twitter. “Odeio grupo de WhatsApp, se quiser conversar, a minha dm é aberta”, escreveu a cantora.

oi @eslomarques



eu odeio grupos de wpp (principalmente quando metade nem se fala)



e se quiser conversar, a minha dm é aberta (eu teria te chamado lá, mas já que o assunto começou em público, vou terminar dando minha versão por aqui também)



um cheiro 💕 — MARIA (@eumaria) April 8, 2022

Não sei vocês, mas achei Maria muito amigável. Será que vem uma amizade sincera por aí, depois de tanta treta?