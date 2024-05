Escrita por Gilberto Braga,’Corpo a Corpo’ substituirá ‘Direito de Amar’ no Viva

Agora as minhas fofoqueiras ficaram de cabelos em pé com a chegada de ‘Corpo a Corpo’ tomando o lugar de ‘Direito de Amar’ no Viva. A novela foi exibida pela Globo de 26 de novembro de 1984 a 21 de junho de 1985, em 179 capítulos. A trama foi escrita por Gilberto Braga, com colaboração de Leonor Bassères.

A trama acompanha a personagem Eloá, Débora Duarte, uma mulher inteligente e ambiciosa em busca de projeção social e profissional. A personagem fica frustrada por não ter conseguido uma promoção, conhece o misterioso Raul,Flávio Galvão. Ele lhe garante que poderá fazer com que ela cresça em seu trabalho. Eloá começa a se destacar profissionalmente e sua ascensão acompanha, de maneira inversa, a derrocada de Osmar, Antônio Fagundes, gerando uma crise em seu até então inabalável casamento.

A situação entre os dois fica insustentável quando Eloá assume um cargo de direção e, por chantagem de Raul, é obrigada a demitir o marido.